الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعقد دورتها الـ43 غدًا

البلاد (تونس)
تنعقد الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب غدًا، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وتفتتح الدورة التي تعقد -عبر الاتصال المرئي- بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وتناقش الدورة وفق بيان أصدرته الأمانة العاملة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس اليوم، عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين والثالثة والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.
ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية ثانية للإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين (2025) والثالثة والأربعين (2026) م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.