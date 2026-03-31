الأكاديمية الأولمبية السعودية تُطلق النسخة الثالثة من دبلوم الدراسات الأولمبية

البلاد (الرياض)
انطلقت النسخة الثالثة من دبلوم الدراسات الأولمبية، الذي تنظّمه الأكاديمية الأولمبية السعودية في مقرّها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس الحالي وحتى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والمحليين المتخصصين في المجال الرياضي والأولمبي.
يأتي البرنامج الممتد على مدار تسعة أشهر، متضمّنًا 8 أسابيع دراسية مكثّفة يُضاف إليها أسبوع مخصّص لعرض المشاريع، ليقدّم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، تحت إشراف أكاديمي من مختصّين محليين، في مقدّمتهم 12 مشرفًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – كلية علوم الرياضة والنشاط البدني.
ويشارك في تقديم الدبلوم 16 محاضرًا دوليًا من جهات رياضية مختلفة، إلى جانب عدد من المحاضرين المحليين، مما يعزّز تبادل الخبرات والمعرفة على المستويين المحلي والدولي، إذ يُفتتح البرنامج بمشاركة أسماء دولية بارزة، منها العميد الفخري للأكاديمية الأولمبية الدولية الدكتور كونستانتينوس جورجياديس، وأستاذ التاريخ اليوناني القديم في جامعة أرسطو بثيسالونيكي الدكتور إيوانيس زيدوبولوس، وكلاهما يشارك عن بُعد افتراضيًا، إلى جانب رئيس اللجنة الأولمبية الأوغندية الدكتور دونالد روكارِه، والمدير الأول للعلاقات والبروتوكول في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز البقوص.
ويغطّي الدبلوم مجموعة من المحاور المتخصصة تشمل أسس الفكر الأولمبي من الألعاب القديمة إلى المؤسسات الحديثة، والسياسات الرياضية والأطر القانونية، والإدارة الإستراتيجية والتشغيلية للفعاليات الرياضية، والتسويق الرياضي والإعلام والاتصال، والحوكمة والنزاهة، والرياضة والمجتمع، والعلاقات الدولية والدبلوماسية الأولمبية، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار والاتجاهات الناشئة في عالم الرياضة، في منظومة متكاملة تخدم جميع قطاعات العمل الرياضي داخل المملكة.
من جهته أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أسهم بشكل مباشر في تمكين الرياضيين وتطويرهم على المستوى الأكاديمي، مبينًا أن هذه النسخة تأتي امتدادًا لمسيرة نجاح أرستها النسختان الأولى والثانية، اللتان خرّجتا مجتمعتَيْن أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مختلف قطاعات الرياضة في المملكة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الرياضي، ونشر القيم الأولمبية، وإعداد قيادات رياضية مستقبلية قادرة على الإسهام في نمو المنظومة الرياضية وتقدّمها.