الأخضر (B) يتغلب على السودان ودياً في ختام معسكر جدة

13 / شوال / 1447 هـ      31 مارس 2026

البلاد (جدة)

تغلّب المنتخب الوطني (B) على منتخب السودان بثلاثية في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الصالة الرياضة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

افتتح أهداف “الأخضر” اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة 14، ليضيف اللاعب مراد الهوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وتمكن اللاعب عبدالله رديف من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 23 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكوّنة من: راكان النجار في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد سليمان، أحمد شراحيلي، إسلام هوساوي، مراد الهوساوي، عيد المولد، علاء حجي، همام الهمامي، تركي العمار، عبدالله رديف.

