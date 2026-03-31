افتتاح النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أن خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار تمثل نهجًا راسخًا للمملكة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تسخير إمكاناتها للعناية بضيوف الرحمن2025.

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن المنتدى يعكس اهتمام القيادة بتطوير منظومة العمرة والزيارة، وتعزيز جودة الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة الزوار، مؤكداً أهمية المنتدى كمنصة عالمية تجمع الخبراء والمستثمرين لاستشراف مستقبل القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وخلال الحفل، استعرض وزير الحج والعمرة أبرز منجزات القطاع، ومنها تجاوز أعداد المعتمرين من الخارج 18 مليونًا بنسبة نمو بلغت 214 بين عامي 2022 و2025، وارتفاع نسبة رضاهم إلى 94%، إضافة إلى توسع الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة لأكثر من 15.6 مليون زائر وتطوير 87 موقعًا تاريخيًا، كاشفاً عن تجاوز مستخدمي تطبيق “نُسك” 51 مليون مستخدم عالميًا.

وشهد الحفل تدشين “الأطلس التاريخي للسيرة النبوية” الذي تنفذه دارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى إطلاق مشروع تسمية أحياء وشوارع مشروع رؤى المدينة بأسماء تاريخية تشمل أربع مناطق و9أحياء و5 جادات تضم 40 شارعًا ودربًا وتوقيع عدد من الاتفاقيات وتكريم الجهات المتميزة في منظومة العمرة والزيارة.