المحليات أمير المنطقة الشرقية يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة لعام 2025

البلاد (الدمام) اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، على التقرير السنوي للهيئة لعام 2025م، وذلك خلال استقبال سموه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الدكتور طلال بن نبيل المغلوث. وقدّم المغلوث لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عمّا تضمنه التقرير ، وما تحقق من مستهدفات ومؤشرات أداء، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والمشروعات التنموية ، والجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة المخرجات. ورفع المغلوث الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة، مؤكدًا أن توجيهات سموه تسهم في دفع مسيرة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.