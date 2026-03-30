وفاة عنصرين من منتسبي القوات المسلحة بالإمارات.. أبوظبي والمنامة تتصديان لهجمات صاروخية

البلاد (أبوظبي- المنامة)

أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية أمس (الأحد) عن اعتراضها والتعامل مع 16 صاروخاً باليستياً، و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران، في أحدث الهجمات التي تتعرض لها الدولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكدت الإمارات، أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 414 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1914 طائرة مسيرة، فيما أسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط قتلى وجرحى بين العسكريين والمدنيين.

وذكرت السلطات الإماراتية وفاة عنصرين من منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى وفاة مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة، فيما لقي ثمانية مدنيين من جنسيات مختلفة مصرعهم، من بينهم باكستانيون ونيباليون وبنغلادشيون وفلسطينيون وهنود. كما أصيب 178 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة، شملت جنسيات متنوعة من الإمارات ومصر والسودان والفلبين وباكستان وإيران والهند وبلدان أخرى؛ ما يعكس التأثير الإقليمي للهجمات على الأمن المدني والعسكري. في المقابل، كشفت البحرين عن اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي ما تم اعتراضه منذ بداية الاعتداءات الإيرانية إلى 174 صاروخاً، و391 طائرة مسيرة استهدفت أمن وسلامة البلاد. وأوضحت الداخلية البحرينية، أنها أصدرت قراراً بحظر الحركة البحرية لمستخدمي سفن الصيد والنزهة، بدءاً من السادسة مساءً حتى الرابعة صباحاً، ضمن الإجراءات الوقائية لحماية السواحل والموانئ البحرية من أي تهديد محتمل. تأتي هذه التصريحات في إطار تصاعد الهجمات الإيرانية على دول الخليج، في وقت دعا مسؤول إماراتي إلى حلول سياسية شاملة مع إيران، تتضمن ضمان عدم تكرار اعتداءاتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا على أن التصعيد العسكري يهدد السلام الإقليمي، ويؤثر على المدنيين بشكل مباشر.