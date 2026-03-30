منصة لسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل.. «مفترق طرق».. معرض لتمكين الصيادلة ودعم التوطين

البلاد (الرياض)

نظّمت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية الصيدلة أمس، أعمال المعرض المهني الإرشادي السنوي في نسخته الجديدة “مفترق طرق 2026 (Crossroads)” لتمكين الكفاءات الصيدلانية، ودعم مستهدفات التوطين، بحضور وكيل وزارة الصحة للتوطين ورأس المال البشري المهندس مرعي بن حامد القحطاني، وعميد كلية الصيدلة الدكتور عامر العنزي، وبمشاركة واسعة من نخبة قيادات القطاع الصحي الحكومي والخاص.

يأتي المعرض هذا العام منصة إستراتيجية، تهدف إلى ردم الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الصيدلاني المتسارع، ما يعكس دور جامعة الملك سعود في رفد القطاع الصحي بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التحول في الصناعة الدوائية، والخدمات الطبية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشملت الفعالية جلسات محاكاة المقابلات الشخصية، التي أدارها نخبة من خبراء الموارد البشرية؛ لتعزيز مهارات التواصل والثقة لدى المتقدمين، وقدمت الجلسات الاستشارية توجيهًا مهنيًا متخصصًا من صيادلة ذوي خبرة واسعة في مختلف المسارات المهنية (الإكلينيكية، الصناعية، التنظيمية).

وتستكمل أعمال المعرض اليوم بسلسلة من ورش العمل التخصصية، التي تستهدف صياغة ملامح المستقبل المهني للصيادلة؛ من أبرزها ورشة عمل وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حول فرص القطاع الخاص، وورشة عمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى العرض التقني المقدم من شركة”روش” العالمية.