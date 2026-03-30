سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي رئيس مشروع سلام اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري.
فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق الأول هارفي سميث، وعددٌ من المسؤولين.
