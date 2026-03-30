المحليات ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط
صحيفة البلاد | 12 / شوال / 1447 هـ - 30 مارس 2026

البلاد (الرياض) أصدر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، قرارًا بتعيين ريما بنت عبدالرحمن المديرس متحدثًا رسميًا للوزارة، بالإضافة إلى مهامها العملية الأخرى. وتُعد المديرس من الكفاءات الإعلامية الوطنية، حيث تشغل حاليًا منصب مستشار أول للتواصل المؤسسي في وزارة الاقتصاد والتخطيط, كما عملت مسبقًا كدبلوماسية لدى وزارة الخارجية في الإدارة العامة لشؤون السعوديين في الخارج.