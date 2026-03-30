جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة

12 / شوال / 1447 هـ 30 مارس 2026 البلاد (جدة) تستضيف مدينة جدة منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026، وذلك بمشاركة أربعة أندية في الدوري الممتاز، في حدث رياضي مرتقب يعكس تطور اللعبة في المملكة. وتشهد البطولة مشاركة أندية الاتحاد والأهلي والهلال والعُلا، حيث تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف على مدار أربعة أيام، في مواجهات قوية تجمع نخبة نجوم الكرة الطائرة السعودية. وتُقام جميع مباريات البطولة على صالة وزارة الرياضة، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز، في ظل الشعبية المتنامية للعبة، وحرص الجماهير على متابعة أبرز الأندية والنجوم. تأتي إقامة البطولة ضمن جهود تعزيز المنافسة المحلية ورفع مستوى الاحتكاك الفني بين الأندية، بما يسهم في تطوير كرة الطائرة السعودية ودعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.