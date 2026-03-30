برعاية أمير منطقة المدينة المنورة… انطلاق ملتقى الأوقاف “الواقفون الجدد والمصارف المبتكرة” الأربعاء القادم

البلاد (المدينة المنورة)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تنطلق أعمال “ملتقى الأوقاف” بمنطقة المدينة المنورة، الأربعاء القادم، تحت شعار “الواقفون الجدد والمصارف المبتكرة”، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 14 شوال 1447هـ، الموافق 1–2 أبريل 2026م.
ويُنظَّم الملتقى جمعية أحد لخدمات الأوقاف بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة، وإمارة المنطقة، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ويشهد تقديم أكثر من 14 ورقة عمل، بمشاركة 40 متحدثًا، إلى جانب حضور 40 جهة، و120 مشاركًا من القطاع الوقفي، إضافة إلى إطلاق 7 مبادرات تكاملية، وتوقيع 6 شراكات إستراتيجية، ومعرض مصاحب، و8 ورش تدريبية، و10 جلسات استشارية يقدمها مختصون في المجال.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية توثيق الأوقاف واستدامتها، وتحليل التحولات في خصائص الواقفين الجدد وآليات استقطابهم، واستعراض نماذج وقفية مبتكرة تلبي الاحتياجات المجتمعية، إلى جانب دعم الابتكار في المصارف الوقفية وربطه بالمنطلقات الشرعية، وتعزيز التكامل والشراكات بين الجهات العاملة في القطاع الوقفي.
وتتناول جلسات الملتقى عدة محاور رئيسة، من أبرزها: تسجيل وتوثيق الأوقاف في المملكة وأهميته، والتحولات في أنماط الواقفين الجدد، والابتكار في المصارف الوقفية، والتكامل المؤسسي والشراكات الإستراتيجية.
ويستهدف الملتقى طيفًا واسعًا من الفئات، تشمل الجهات الحكومية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجهات الوقفية المتخصصة، والشركات الوقفية، وأوقاف الجامعات، والمستشارين، ونُظّار الأوقاف، إضافة إلى الواقفين الحاليين والمحتملين.
يأتي تنظيم هذا الملتقى متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين منظماته من تحقيق أثر تنموي أعمق ومستدام.