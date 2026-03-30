السياسة

البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني السافر على أحد المعسكرات في الكويت

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1447 هـ      30 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (القاهرة)
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت، وأسفر عن إصابة (10) من منتسبي القوات المسلحة، وكذلك الاعتداءات السافرة الأخرى التي استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه.
وعد اليماحي، في بيان اليوم، استمرار نهج إيران العدائي تجاه الدول العربية انتهاكًا صارخًا لكافة مواثيق القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويدفع المنطقة لفوضى ومزيد من عدم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن استهداف المنشآت الحيوية يعد تصعيدًا خطيرًا يمس أمن الدول ويهدد سلامة مواطنيها.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ورادع لوقف هذه الانتهاكات الإيرانية على الدول العربية ووضع حد لها، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي مع دولة الكويت والدول العربية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية سافرة في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها واستقرارها وعدم المساس بأراضيها وسيادتها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *