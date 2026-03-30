البديوي: الاستهداف الإيراني لمعسكر كويتي يعكس عدائيتها تجاه دول مجلس التعاون

البلاد (الرياض)
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية، الذي أدى إلى إصابة عشرة من منتسبيها.
وأكد أن هذا الاعتداء الإيراني الغادر دليل صارخ على نيتها العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون، ويمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة دولة الكويت وتعديًا صارخًا على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعد تصعيدًا خطيرًا يمس أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل، وسائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء.