الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة صربيا ودياً

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الاثنين تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا وديًا يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب TSC بمدينة باكا توبولا الصربية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، طبقّوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب عبدالإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية برفقة زملائه اللاعبين، في حين اكتفى اللاعب سلطان مندش ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي.