الرياضة

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة صربيا ودياً

صحيفة البلاد      12 / شوال / 1447 هـ      30 مارس 2026

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الاثنين تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا وديًا يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب TSC بمدينة باكا توبولا الصربية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، طبقّوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب عبدالإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية برفقة زملائه اللاعبين، في حين اكتفى اللاعب سلطان مندش ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *