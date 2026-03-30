إطلاق “SIF Podcast” كأول بودكاست متخصص في الاستثمار الرياضي

أطلق منتدى الاستثمار الرياضي “SIF Podcast” كأول بودكاست متخصص في الاستثمار الرياضي، وذلك ضمن أعمال المنتدى المقرر انعقاده خلال الفترة من (20 إلى 22) أبريل 2026م، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع شركة فايبز لحلول الأعمال (VIBES Business Solutions).
ويأتي إطلاق المشروع الإعلامي المتخصص امتدادًا لجهود المنتدى في تطوير منظومة المحتوى الإعلامي الرياضي، إذ يُقدم تجربة تفاعلية مبتكرة تُبث من قلب الحدث، ويستضيف نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء في القطاع الرياضي، بما يسهم في تعزيز الحراك الاستثماري وإبراز الفرص النوعية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف “SIF Podcast” إلى تسليط الضوء على التجارب القيادية وقصص النجاح، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية، إلى جانب تقديم محتوى احترافي يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاستثمار الرياضي محليًا ودوليًا.
وتُمثل المبادرة نقلة نوعية في توظيف الإعلام داخل الفعاليات، من خلال الانتقال من مفهوم التغطية التقليدية إلى صناعة محتوى حي ومستدام يعزز من أثر الحدث وامتداده الإعلامي.
ويُعد منتدى الاستثمار الرياضي منصة دولية رائدة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين وقادة القطاع الرياضي من مختلف دول العالم؛ بهدف بحث فرص الاستثمار وتطوير الشراكات وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار الرياضي، وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنتدى، يمكن زيارة الموقع الرسمي: saudisf.com.