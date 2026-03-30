أخضر التايكوندو الشاب يختتم معسكر جدة ويغادر لمونديال أوزبكستان

محمد الجليحي (الرياض)

أُعلنت القائمة النهائية للمنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة العالم للشباب 2026، المقرر إقامتها في أوزبكستان، وذلك عقب ختام المعسكر الإعدادي الذي احتضنته مدينة جدة، حيث أقيمت التدريبات في مركز النخبة للرياضات القتالية، ضمن التحضيرات المكثفة للمنافسة العالمية، على أن تغادر البعثة لاستكمال البرنامج الإعدادي في كازاخستان التي ستُقام فيها منافسات البطولة.

وضمت البعثة اللاعبات: الجوهرة الدوسري، مريم الخزعل، هديل البراهيم، ريم الشمري، ميرال مطر، فيما جاء في قائمة اللاعبين: مشاري بامسعود، عبدالعزيز الخالدي، نواف البيشي، محمد الصالح، عبدالله البوعينين، فواز المسعري، حيث يعوّل الجهاز الفني على هذه الأسماء لتقديم مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة السعودية.

ويشرف على المنتخب طاقم فني مكوّن من: قربان بوقدايف، سيف طرابلسي، هاني المطرفي، محمد بخيت، عبدالرحيم إيساف، حمدي المسعودي، فيما يضم الجهاز الإداري مرام مطر مدير المنتخب والمسارات التطويرية في الاتحاد السعودي للتايكوندو، وفايز بياري أخصائي العلاقات العامة والفعاليات في الاتحاد السعودي للتايكوندو.

من جهة أخرى، وفي إنجاز جديد، حقق اللاعبان إبراهيم محمد الحجيلان وحسين محمد الحجيلان، بقيادة الكابتن الماستر هاني آل تريك، ميداليتين برونزيتين في بطولة تركيا الدولية للتايكوندو (البارابومسيه)، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 8 دول، وأكثر من 300 لاعب ولاعبة، في تأكيد جديد على الحضور السعودي المتنامي في المحافل الدولية.