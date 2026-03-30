 أبرزها”غريب القرآن وتفسير الطبري”.. أكثر من 185 مخطوطة لتفسير القرآن الكريم بمكتبة الملك عبدالعزيز

محمد الجليحي (الرياض )

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض عن مخطوطة نادرة تعود إلى القرن الرابع الهجري بعنوان : ( غريب القرآن) مؤلفها العالم الكبير في عصره أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري ( ت 209 هجرية).

يتكون عدد رقوقها من (23) رقًّا بمقاس 17x 22سم ، ويبدأ أولها كالتالي : ” قال هذا ربي على الحقيقة والاعتقاد . في الأنعام قال الله عز وجل : (ثمانية أزواج …) وآخر المخطوطة : ( أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) أي يعلم.

والمخطوطة التي مضى على كتابتها أكثر من 1000 عام ، هي من كتاب غير مطبوع في علوم القرآن، كتبت بخط أندلسي مبكر ومقروء، وقد جاءت أسماء السور بالخط الكوفي.

ولأبي عبيدة ( 110-209 هجرية/ 728-824م) ما يربو على (200) مؤلف، وصفه الجاحظ بالقول: ” لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه” ومن مؤلفاته: مجاز القرآن، نقائض جرير والفرزدق، مآثر العرب، العققة والبررة، أيام العرب، معاني القرآن، طبقات الشعراء، إعراب القرآن وغيرها من الكتب.

وتقتني المكتبة كذلك مجموعات متنوعة ونادرة وقديمة من كتب تفسير القرآن الكريم منها: إعراب القرآن ومعانيه لأبي إسحاق بن سهل الزجاج (ت 311هجرية) وقد كتبت المخطوطة في القرن الخامس الهجري، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري (ت 276 هجرية ) وهي مخطوطة قديمة نسخت في القرن السابع الهجري.

كما تضم المكتبة نسخة من أجزاء من كتاب تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) لأبي جعفر الطبري ( ت 310 هجرية) نسخت في القرن السادس الهجري، وتتكون من (77) رقًّا، وكتاب : في معاني القرآن الكريم وتفسيره لأبي بكر محمد النقاش ( ت 351 هجرية) تتكون من (113) ورقة، ويعود تاريخ نسخ المخطوطة إلى القرن السابع الهجري.

أرشيف تراثي:

يحتوي الأرشيف التراثي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مجموعات نادرة من المخطوطات في مجال علوم تفسير القرآن الكريم، حيث تتسم بأهمية بالغة في التحليل والتفسير غير التفسيرات المشهورة للقرطبي والطبري وغيرهما، تصل إلى أكثر من (185) مخطوطة، سوى مئات المخطوطات الأخرى التي تتناول علوم القرآن الكريم المتعددة، وما يتعلق بإعراب السور القرآنية والمسائل النحوية واللغوية في القرآن الكريم، تندرج ضمن المجالات الأربعة التي تنقسم إليها المخطوطات المعنية بالقرآن الكريم وهي: التفسير، والقراءات والتجويد والإجازات، وعلوم القرآن، والمصاحف، حيث تتوزع هذه المخطوطات بالمئات على هذه المجالات.

فضاءات قرآنية:

ومن هذه المخطوطات التي تتعلق بمجال التفسير: لباب التأويل في معاني التنزيل، التيسير في التفسير لعمر النسفي، وحل الإشكالات في فهم بعض الآيات وهي مخطوطة من القرن 12 الهجري / 17 م ، والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد لأحمد بن محمد بن عجيبة، ومعالم التنزيل في التفسير والتأويل ل ( الحسين بن مسعود البغوي) وتقريب المأمول في ترتيب النزول ل ( إبراهيم بن عمر ) وتفسير غريب القرآن ومعانيه ل ( محمد بن عزيز السجستاني)، ومن بين المخطوطات النادرة أيضا : أدب الأفنان المقتطف من روح البيان، تقييد على البسملة، تفسير الجلالين، اللباب في مشكلات الكتاب، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تفسير مشكل إعراب القرآن، بيان الاصطلاحات المخصوصة ببطن القرآن، النجاتي في تفسير جزء عم، حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي، حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل، خزائن الجواهر ومخازن الزواهر، تفسير سورة الفاتحة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، فائدة تتعلق بآية الكرسي، الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير الشيخ التملي السندي على الخمسمائة آية، اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار، وغيرها من المخطوطات الكثيرة النادرة.

وتهدف المكتبة دائما إلى التعريف بمقتنياتها النادرة من المخطوطات والوثائق والصور والعملات والمسكوكات إلى الكشف عن مساحات جديدة لدراسة وتلقي التراث بتنوعه ومجالاته المختلفة، كما تهدف إلى خدمة البحث العلمي المنهجي من خلال عرض المخطوطات النادرة.