وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي

صحيفة البلاد      11 / شوال / 1447 هـ      29 مارس 2026

 

واس (إسلام آباد)

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

