السياسة

وزراء الخارجية العرب يوافقون بالإجماع على تعيين مرشح مصر نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

صحيفة البلاد      29 مارس 2026

 

البلاد (القاهرة)
وافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته (165) على مستوى وزراء الخارجية العرب، على تعيين مرشح جمهورية مصر العربية وزير خارجيتها الأسبق نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، تبدأ من الأول من يوليو 2026، وتم رفع القرار إلى القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، للترحيب به واعتماده.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الوزارية (165) الذي عُقد اليوم عبر -تقنية الاتصال المرئي- برئاسة مملكة البحرين.
وكانت جمهورية مصر العربية قد رشحت رسميًا وزير خارجيتها الأسبق نبيل فهمي (75 عامًا) لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك بعد انقضاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في 30 يونيو من العام الجاري.
وجاء الترشيح في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة، وتم عرضها على الاجتماع الوزاري.
ويُعد نبيل فهمي من أبرز الدبلوماسيين المصريين، حيث شغل منصب وزير الخارجية خلال الفترة من 14 يوليو 2013، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية (1999 – 2008)، وتولى منصب عميد كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

