من 4 إلى 6 أسابيع.. مسؤول أمريكي: سقف زمني للحرب وتجنب «نزاع طويل»

البلاد (واشنطن)

كشف مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مساعديه بتقدير زمني لإنهاء العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، مرجحاً أن تستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، في وقت تتواصل فيه المواجهات في الشرق الأوسط وسط تصعيد عسكري وضغوط دولية متزايدة.

وأوضح المسؤول، أن ترامب شدد خلال مشاوراته مع فريقه على رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد، مؤكداً في الوقت ذاته سعيه لإيجاد مخرج سياسي عبر التفاوض، رغم استمرار العمليات العسكرية. كما أشار إلى أن خيار نشر قوات برية لا يزال غير مطروح حالياً، مع إبقاء جميع البدائل العسكرية على الطاولة.

وفي تطور لافت، أكد المسؤول أن الإدارة الأمريكية واثقة من قدرتها على إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، رغم التعقيدات الميدانية، مشيراً إلى استعداد واشنطن لتصعيد الضربات إذا لم تستجب طهران للمعطيات الجديدة على الأرض.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يواصل الحديث عن مؤشرات نصر في العمليات الجارية، بالتوازي مع توجيه رسائل تهدئة للأسواق المالية العالمية التي تأثرت بتداعيات تعطّل الملاحة في المضيق الحيوي.

وتتسق هذه التقديرات مع ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد أن العمليات العسكرية ستنتهي خلال أسابيع لا أشهر، مشيراً إلى تحقيق تقدم يتجاوز الجدول الزمني المخطط له، واقتراب إنجاز الأهداف الاستراتيجية.

ورغم الحديث عن قنوات تواصل غير مباشرة، أوضح المسؤول الأمريكي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع إيران، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين التصعيد العسكري، أو الانفراج السياسي.