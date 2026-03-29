لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية بالأحياء.. 9 آلاف عامل وألفا آلية لصيانة المواقع بالرياض

البلاد (الرياض)

عزّزت أمانة منطقة الرياض الجاهزية التشغيلية، وكفاءة الاستجابة في مختلف المواقع الحيوية في مدينة الرياض، عبر خطة ميدانية شارك بها 9 آلاف فرد، وأكثر من 2000 آلية في جميع القطاعات.

وتمركزت الفرق والآليات في المواقع الحيوية والنقاط الأكثر عرضة لتجمع المياه، لرفع كفاءة توزيع الموارد الميدانية؛ وفق خطط تشغيلية دقيقة، تتيح سرعة الوصول والتعامل مع البلاغات، وتدعم استمرارية العمل في مختلف أحياء المدينة.

كما عملت الأمانة على صيانة شبكات تصريف السيول، وإجراء الفحوص الدورية للأنفاق والجسور والمحاور الرئيسة، وتجهيز معدات شفط المياه والآليات التشغيلية، ورفع جاهزية فرق الصيانة، بما يضمن كفاءة التعامل مع تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار.

وتضمّنت الجهود تعزيز التكامل بين الفرق التشغيلية وفرق الإسناد الميداني، مع استمرار رفع التقارير اليومية لمستوى الجاهزية ومؤشرات الأداء، بما يعزز من كفاءة إدارة الحالة المطرية، ويرفع من مستوى الاستعداد في مختلف قطاعات المدينة.

وتواصل الأمانة متابعتها للحالة الجوية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، عبر منظومة تشغيلية تعتمد على تحديث البيانات بشكل فوري، بما يسهم في رفع سرعة الاستجابة وتقليل آثار الحالة المطرية.

تأتي هذه الجهود لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع الجاهزية التشغيلية، بما يدعم تحقيق بيئة حضرية آمنة ومستدامة، ويرتقي بجودة الحياة في المدينة، من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.