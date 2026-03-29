كشف عن اتفاق دفاعي تاريخي مع السعودية.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم وقائد شجاع يحمي بلاده

البلاد (ميامي)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بـ”الرجل العظيم” و”الصديق الرائع”، مؤكدًا أنه قائد يتمتع بالحزم والشجاعة في حماية بلاده دون تردد.

واعتبر خلال كلمة ألقاها في مبادرة “مستقبل الاستثمار” بنسختها الرابعة في مدينة ميامي، أن المملكة محظوظة بقيادة ولي العهد، مشيرًا إلى أن حضوره يمثل نموذجًا قياديًا استثنائيًا، يعزز من مكانة السعودية؛ إقليميًا ودوليًا، ويقود مسيرة تطوير العلاقات مع واشنطن بثقة وثبات.

وفي سياق متصل، كشف ترمب عن توقيع اتفاقية دفاعية وصفها بـ”الأعظم” بين الولايات المتحدة، والسعودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُوّجت بمنح المملكة صفة حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، ما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاق يشمل صفقات عسكرية متقدمة؛ أبرزها تزويد السعودية بطائرات F-35 Lightning II، مشددًا على أن هذه الطائرات تُعد من الأكثر تطورًا في العالم، ويتم بيعها بكميات محدودة للغاية، في إشارة إلى خصوصية العلاقة الدفاعية بين الرياض وواشنطن.

على صعيد آخر، صعّد ترمب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ماضية في إنهاء ما وصفه بـ”التهديد الإيراني” الذي استمر لسنوات. وكشف أن طهران تتفاوض وتتوسل لإبرام اتفاق مع واشنطن، في ظل الضغوط العسكرية المتزايدة.

وأشار إلى أن بلاده تواصل استهداف مواقع محددة داخل إيران، لافتًا إلى وجود آلاف الأهداف الإضافية التي يمكن التعامل معها بسرعة، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بأي حال من الأحوال بامتلاك طهران سلاحًا نوويًا. كما ألمح إلى أن التغيرات الجارية داخل إيران قد تعكس تحولًا في بنية النظام.

وفي سياق متصل، جدّد ترمب انتقاده للاتفاق النووي السابق، معتبرًا أن انسحاب بلاده منه حال دون امتلاك إيران للسلاح النووي، متهماً الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة باراك أوباما بأنها ساهمت في تفاقم الأزمة عبر منح طهران موارد مالية كبيرة.

ولم تخل تصريحات ترمب من انتقادات حادة لحلف الناتو، حيث أعرب عن إحباطه الشديد من عدم دعم الحلف لواشنطن خلال العمليات العسكرية، ملمحًا إلى إمكانية إعادة النظر في طبيعة العلاقة المستقبلية معه.

وعبّر ترمب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أنه يشهد انتعاشًا ملحوظًا، متوقعًا أن تنتهي الحرب الحالية بنتائج إيجابية تشبه انطلاق الصاروخ، رغم إقراره بأن الصراع لم يُحسم بشكل كامل حتى الآن.