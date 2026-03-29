عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق

البلاد (طهران)

في ظل استمرار الجهود الدولية لاحتواء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقادات حادة للمواقف الأمريكية، معتبراً أن ما وصفه بـ«التناقضات» في تصريحات وسياسات واشنطن يثير شكوكاً جدية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وحلفائها.

جاءت تصريحات عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث حمّل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التصعيد الحالي، معتبراً أن «الاعتداءات والجرائم» هي السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد الوزير الإيراني أن «الازدواجية» في التعاطي الأمريكي، إلى جانب ما وصفه بالمطالب «غير الواقعية»، تعرقل أي تقدم دبلوماسي، مشيراً إلى أن التباين بين التصريحات والتحركات الميدانية يقوّض الثقة ويجعل فرص التوصل إلى تسوية أكثر تعقيداً.

كما شدد على أن استمرار استهداف منشآت مدنية واقتصادية داخل إيران، خاصة في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة، يتناقض مع أي حديث عن إتاحة المجال للحلول السياسية، محذراً من أن تل أبيب «ستدفع ثمناً باهظاً» جراء تلك العمليات.

بالتوازي، تتواصل التحركات الدبلوماسية التي تقودها عدة أطراف إقليمية، حيث أطلع رئيس الوزراء شهباز شريف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الجهود الجارية لتقريب وجهات النظر، بمشاركة مسؤولين بارزين، من بينهم وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في مسعى لتهيئة بيئة مناسبة لإطلاق مفاوضات محتملة.

وأكدت إسلام آباد أنها تلعب دور الوسيط في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، بما في ذلك تسليم مقترح أمريكي يتضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب.

وتشير المعطيات إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن نحو 15 شرطاً رئيسياً، من أبرزها إنهاء برنامج التخصيب النووي، والتخلي عن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

في المقابل، طرحت طهران خمسة شروط مضادة، تشمل وقف العمليات العسكرية والاغتيالات، وتقديم ضمانات تمنع تكرار الحرب، ودفع تعويضات، وإنهاء النزاع على جميع الجبهات، إلى جانب تأكيد سيادتها على مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى احتمال عقد محادثات مع الجانب الإيراني خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن طهران تسلمت بالفعل المقترح الأميركي وتدرسه حالياً.