عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين

البلاد (مكة المكرمة)

كشفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تسجيل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي خلال شهر رمضان 1447هـ، في مؤشر على تنامي الإقبال العالمي على الرسائل الدينية الموثوقة والبرامج التوعوية الصادرة من الحرمين الشريفين عبر مختلف المنصات، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المحتوى الديني الموثوق، واتساع نطاق الوصول إلى الرسائل التوعوية والإرشادية، التي تبثها عبر منصاتها المختلفة.

وأوضحت الرئاسة أن هذا التفاعل الكبير جاء نتيجة تنوّع المحتوى المقدم، الذي شمل التلاوات القرآنية من الحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والبرامج التوعوية، إلى جانب المقتطفات الإعلامية، والخطب المترجمة بعدة لغات، والبرامج النسائية، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المستفيدين داخل المملكة وخارجها.

وعملت الرئاسة خلال الموسم على تعزيز حضورها الرقمي عبر منظومة إعلامية متكاملة، اعتمدت على توظيف التقنيات الحديثة في البث والنشر، وتكثيف الإنتاج المعرفي والتوعوي، بما يواكب حجم الإقبال الكبير على الحرمين الشريفين، ويعزّز من إيصال الرسالة الدينية بأسلوب ميسّر وشامل.

كما أسهمت البرامج العلمية والإثرائية في تقديم محتوى نوعي يركّز على تصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، في حين أتاحت الخطب المترجمة والمواد المتعددة اللغات الوصول إلى شريحة واسعة من الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات، بما يعكس البعد العالمي لرسالة الحرمين الشريفين.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية أن هذه المؤشرات تعكس نجاح إستراتيجياتها الإعلامية في توسيع نطاق التأثير، وتعزيز جودة المحتوى، ورفع كفاءة الوصول الرقمي، مشيرةً إلى استمرار تطوير خدماتها ومنصاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزّز من تجربة ضيوف الرحمن، ويُرسّخ مكانة الحرمين الشريفين منارةً للعلم والهداية للعالم أجمع.