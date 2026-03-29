شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية

البلاد (فو دي سيرني)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في منطقة فو دي سيرني بجمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.

وشارك الأمير فيصل في جلسة (التهديدات العابرة للحدود والسيادة) ضمن جلسات اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والشركاء المدعوين. وناقشت الجلسة التهديدات الدولية وتنسيق سرعة الاستجابة حيالها، وتعزيز أمن الملاحة والموانئ، والجريمة العابرة للحدود، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية.