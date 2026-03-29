سمو وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية المصري على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي

واس (إسلام آباد) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في استقرار المنطقة ويحد من تداعيات التصعيد فيها.