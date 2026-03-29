السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية المصري على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي

صحيفة البلاد

 

واس (إسلام آباد)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في استقرار المنطقة ويحد من تداعيات التصعيد فيها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *