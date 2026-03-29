جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيـفات QS للتخصصات لعام 2026

البلاد (الدمام)

سجلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إنجازا أكاديميا جديدا ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصصات لعام 2026م (QS World university Rankings by Subjects) حيث ظهرت الجامعة عالميا في إحدى عشر تخصصا دقيقا (Narrow Subject). في مؤشر يعكس جودة برامجها الأكاديمية وتنامي مكانتها الدولية.

وحقق تخصص طب الأسنان حضورا عالميا متقدما بحصوله على المرتبة 16 عالميا والمرتبة الأولى عربياً وهو ما يعكس تميز العملية التعليمية وجودة البحث العلمي وكفاءة مخرجات التعلم في هذا التخصص الصحي الحيوي ويعد ذلك من أبرز نتائج الجامعة في التصنيف لهذا العام.

كما ظهرت سبعة تخصصات علمية للجامعة ضمن أفضل 500 تخصص علمي إضافة إلى ظهور الجامعة في عدد من التخصصات في مجالات العلوم الصحية والهندسة والتعليم وعلوم الحاسب، كما تم تصنيف الجامعة ضمن المجالات الخمسة الرئيسة (Broad Subjects) في تصنيفات QS لعام 2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التميز الأكاديمي وتوازن الأداء المؤسسي على مستوى الجامعة. ويعد تصنيف كيو إس من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، إذ يعتمد على مجموعة من المؤشرات تشمل السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل، وتأثير البحث العلمي، وعدد الاستشهادات، والتعاون البحثي الدولي، بما يوفر تقييما شاملا لجودة التعليم والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالمي حول العالم. وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لجهودها الاستراتيجية في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات وتحسين البيئة التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويسهم في تعزيز تنافسية الجامعة عالميا ودورها التنموي وطنياً.