السياسة

انطلاق أعمال الدورة (165) لمجلس جامعة الدول العربية بمشاركة المملكة

صحيفة البلاد      11 / شوال / 1447 هـ      29 مارس 2026

 

البلاد (القاهرة)
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مملكة البحرين، حيث جرت مراسم تسليم، وتسلم رئاسة الدورة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلها السفير حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، إلى مملكة البحرين، التي مثلتها السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل.
ورأس وفد المملكة في اجتماع المندوبين الدائمين مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.
واعتمد المندوبون الدائمون مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية التي تُعقد في وقت لاحق من اليوم -عبر الاتصال المرئي- والذي يتضمن بندين هما استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تتعرض لهجمات إيرانية، والنظر في طلب جمهورية مصر العربية بشأن ترشيح وزير خارجيتها الأسبق نبيل فهمي، لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ابتداءً من الأول من شهر يوليو 2026، وذلك بعد انقضاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في (30) يونيو من العام الجاري.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *