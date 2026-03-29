المملكة تدين استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، وجميع الاعتداءات التي تستهدف كردستان العراق.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تشدد على رفضها لكل ما يهدد أمن العراق واستقراره، وتؤكد تضامنها مع العراق وإقليم كردستان العراق، ودعمها لأمنهما واستقرارهما”.
