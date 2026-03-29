إنجاز طبي سعودي..  تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام

البلاد (الدمام)

حقق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، إنجازًا طبيًا يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بنجاح فريق طبي مشترك من قسمي جراحة العظام والأشعة التداخلية في إجراء تدخل علاجي متقدم لمريضة في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من إنتشار سرطاني في عظام الحوض، وما يصاحبه من آلام شديدة وتحديات في الحركة.

وجرى تنفيذ التدخل باستخدام تقنية (AORIF) الحديثة، التي تُعد من التقنيات المتقدمة في علاج أورام العظام، حيث تجمع بين الأستئصال الحراري للورم وترميم العظام بأستخدام الإسمنت الطبي، بالإضافة إلى التثبيت الداخلي لدعم أستقرار العظم، وذلك دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في تقليل المخاطر الجراحية والحد من فترة التنويم.

وأوضح الفريق الطبي أن هذا النوع من التدخلات يُعد خيارًا علاجيًا متقدمًا للحالات المعقدة، لا سيما في المناطق الحساسة مثل عظام الحوض، حيث يهدف إلى السيطرة على الألم وتحسين الوظيفة الحركية، مع المحافظة على جودة حياة المريض وتقليل المضاعفات المحتملة.

وقد أسهم التدخل في تحقيق تحسن سريري ملحوظ في حالة المريضة، تمثل في إنخفاض مستوى الألم وإستعادة القدرة على الحركة خلال فترة زمنية وجيزة، مع استمرار المتابعة الطبية لضمان استقرار الحالة.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التكامل بين التخصصات الدقيقة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إلى جانب تبني أحدث التقنيات العلاجية وفق أفضل الممارسات الطبية، بما يعزز من جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة، ويؤكد مكانة المستشفى كمركز مرجعي في تقديم الخدمات التخصصية المتقدمة على مستوى المملكة.