أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون علي بن عبدالله الزيد، يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الإذاعة والتلفزيون في تعزيز الرسالة الإعلامية الهادفة، وإبراز ما تشهده المملكة من تطور ونماء في مختلف المجالات، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي التنموي، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويواكب رؤية السعودية 2030، مشيراً سموه إلى أهمية دور الإعلام في إبراز المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، وتسليط الضوء على ما تشهده من نهضة تنموية متسارعة في مختلف القطاعات، إضافةً إلى إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة، والتعريف بوجهاتها المتنوعة وما توفره من تجارب نوعية تعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية.

وقدّم الزيد لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا لعدد من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة لتعزيز حضور الإعلام الوطني، بما يعكس الصورة الإيجابية للوطن في المحافل الإقليمية والدولية.

ورفع الزيد الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه من دعم واهتمام، مؤكدًا حرص الهيئة على المضي قدماً في تطوير أعمالها وبرامجها بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويسهم في خدمة الوطن وتعزيز رسالته الإعلامية.