مطالبات بإقالة رينارد.. والبديل جيسوس أو إنزاغي

أثارت خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري برباعية نظيفة وديًا، مساء الجمعة، ردود فعل واسعة، خاصة أنه لم يتبق سوى فترة قصيرة على انطلاق كأس العالم 2026.

وجعلت الخسارة في المواجهة الإعدادية لكأس العالم عددا من المحللين واللاعبين الدوليين السابقين يؤكدون على ضرورة اتخاذ قرارات قوية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تعديل مسار الأخضر قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

فقد علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز؛ رئيس نادي الهلال الأسبق، على الهزيمة، قائلاً: “منتخبنا معذور ولا يجوز أن نقسو عليه، فريق يلعب من غير لاعبين ومن غير مدرب ومن غير جهاز إداري ومن غير اتحاد يشرف عليه!”.

أقيلوا رينارد

فيما طالب سعيد العويران اللاعب الدولي السابق بضرورة رحيل مدرب الأخضر، هيرفي رينارد، في أسرع وقت، خاصة أنه لم يقدم أي شيء من المطلوب منه منذ تولي المسئولية في فترة ولايته الثانية مع المنتخب.

وأوضح العويران، في تصريحات عبر قناة “أون سبورت” المصرية، أن الأخطاء التي شاهدها للمنتخب السعودي لا يقع فيها منتخب مبتدئ، لافتًا إلى أن المنتخب المصري فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.

وأوضح اللاعب الدولي السابق، أن نواف العقيدي حارس الأخضر لم يكن جاهزًا في مباراة اليوم، خاصة أنه لا يلعب باستمرار مع فريقه النصر، وهو ما ظهر على أدائه.

وأشار العويران إلى أنه يتمنى استفادة الأخضر من أخطائه في المواجهة الودية أمام مصر؛ من أجل تصحيح الأمور قبل كأس العالم.

الحل مع جيسوس أو إنزاغي

أمّا الإعلامي تركي العجمة؛ فطالب بضرورة تولي أي من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، أو الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال مسئولية تدريب الأخضر في كأس العالم بدلاً من الفرنسي هيرفي رينارد.

وقال العجمة عبر حسابه على منصة “إكس”: “جيسوس أو إنزاغي يدربنا في كأس العالم وبعدها يرجع ناديه.. وبعد كأس العالم شوف لك مدرب صاحي يبغى يحقق شي معاك وعنده طموح”.

بينما انتقد الإعلامي وليد الفراج أداء الأخضر في المواجهة الودية، قائلاً: “حارس مصنوع إعلاميا وجماهيريا وقائد مفترض أنه معتزل منذ سنوات وفريق منهار نفسيًا بلا روح المجموعة، مع مدرب يتعامل معنا وكأن إمكاناتنا البشرية مثل جزر سيشيل، لا بد أن نصل لهذا المشهد البائس، كنت وما زلت غير متفائل بمستقبل اللعبة في بلادي”.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “سنوات والناس تقول أنقذوا المنتخبات وإدارة اللعبة تطنش وتعاند؛ لهذا فإن النتيجة الطبيعية أن الجمهور ترك لكم الملعب، لا أحد يريد حرق أعصابه في دعم فريق لا يمثل قيمه البلاد وإمكانياتها”.

أمّا لاعب الهلال السابق أحمد الحربي، فقال عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “منتخبنا ونحبه ونتمنى له التوفيق والنجاح لكن على إمكانيات اللاعبين الموجودة الذهنية والبدنية والفنية المنتخب محدود جداً”.

وأضاف: “ما راح أقارن بمنتخبات سابقتنا من عقود بقارن بمنتخب الأردن وحتى رديف المغرب.. عناصرياً هم أفضل منا، ولك أن تتخيل”.