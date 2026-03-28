مصدر أمني عُماني: استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين
28 مارس 2026
واس (مسقط) أعلن مصدر أمني عُماني أنه تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة. وأكدت سلطنة عُمان -وفق ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية- إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين فيها.