قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بعقد جلسات حول إستراتيجيات الاستثمار والتوجه الاقتصادي وسباق المعادن الحرجة

وفي جلسة بعنوان “إعادة تعريف إدارة الأصول وسط التغيير المستمر”، استمع الحضور إلى كيفية إعادة تشكيل القطاع بفعل التكنولوجيا وحجم الأعمال والتحولات الهيكلية في السوق، وقالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “ستيت ستريت” لإدارة الاستثمارات يي هسين هونغ: “يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية التخصيص الشامل على نطاق واسع وبتكلفة أقل بكثير، وفي نهاية المطاف، فإن الشركات التي يمكنها تسخير هذه التقنيات لبناء ميزة مستدامة وقيمة تراكمية بمرور الوقت هي التي ستصمد”.

وفي حلقة نقاش حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، قال مؤسس شركة “26North” جوش هاريس: “في بيئة اليوم، يجب عليك التحرك ببطء شديد، والتركيز على الأصول عالية الجودة، وتوفير رأس المال الجاهز؛ لأننا في بداية فترة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في التقلبات بعد سنوات من الاستقرار”.

وسلط المتحدثون في نقاشات قطاع الفضاء الضوء على القطاع كمحرك نمو إستراتيجي مرتبط بالسياسة الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية، وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بومباردييه” إريك مارتيل: “من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطيران التجاري خلال العشرين عامًا القادمة؛ مما سيعيد تشكيل سلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال والأولويات الصناعية”.