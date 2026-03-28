سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

البلاد (جدة) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. وقد جدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتكررة والتي تهدّد أمن المملكة وتمس سيادتها. كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.