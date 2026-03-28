الأولى

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

صحيفة البلاد      28 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.

وقد جدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتكررة والتي تهدّد أمن المملكة وتمس سيادتها.

كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *