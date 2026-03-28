حسام حسن: مباراتنا أمام المنتخب السعودي كانت مهمة واستفدنا منها

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالأجواء التي صاحبت مواجهة المنتخب السعودي، موجّهًا الشكر للجماهير المصرية والسعودية على حضورها ودعمها الكبير خلال اللقاء.

وأكد حسن، في تصريحاته عقب المباراة لقناة STC TV، أن المواجهة الودية مثلت تجربة فنية مهمة للفراعنة، مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا استجابة كبيرة للتعليمات الفنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء داخل الملعب.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على نظيره السعودي بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ورغم النتيجة الكبيرة، شدد حسام حسن على أن المنتخب السعودي يظل من المنتخبات القوية والكبيرة في القارة الآسيوية، معتبرًا أن نتيجة المباراة لا تعكس الفوارق الحقيقية بين المنتخبين.

وتطرق مدرب منتخب مصر إلى واقع الدوري السعودي، حيث أبدى ملاحظاته بشأن تأثير تزايد عدد اللاعبين الأجانب على فرص مشاركة اللاعبين المحليين.

وأوضح أن متابعته المستمرة للدوري السعودي تؤكد أن الاعتماد الكبير على الأجانب قلّص من دقائق لعب العناصر المحلية، وهو ما انعكس بدوره على أداء المنتخب وصعوبة مشواره في التصفيات.

وأضاف: “يجب منح اللاعب السعودي فرصة أكبر للمشاركة، وأن يكون حضوره داخل الأندية أكثر من اللاعب الأجنبي، لما لذلك من تأثير مباشر على قوة المنتخب”.

وينتظر المنتخب السعودي اختبار قوي في المونديال، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، ما يضع الجهاز الفني بقيادة هيرفيه رينارد أمام تحديات كبيرة لتصحيح الأخطاء ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مواجهة مصر.