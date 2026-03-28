“الزلفي والوحدة والنور والخليج” إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد

البلاد (الدمام)
تأهلت أندية الزلفي، والوحدة، والنور، والخليج إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2025 – 2026م، وذلك عقب ختام مواجهات الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس، وشهدت إثارة وندية كبيرة بين الفرق المتنافسة.
وأسفرت نتائج الدور ربع النهائي عن فوز الخليج على الأهلي بنتيجة (34 – 25)، فيما حسم النور مواجهته أمام مضر بنتيجة (25 – 23) بعد مباراة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين، في حين حقق الوحدة فوزًا لافتًا على الهدى بنتيجة (32 – 30)، كما تفوق الزلفي على الصفا بنتيجة كبيرة (38 – 18).
ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 28 أبريل 2026م، حيث يلتقي الخليج مع الزلفي، فيما يجمع اللقاء الآخر بين النور والوحدة، في صراع مرتقب لحجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.