الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة صربيا

البلاد (جدة)

استأنف المنتخب السعودي صباح اليوم السبت، برنامجه الإعدادي في مدينة جدة، ضمن معسكر الأخضر خلال فترة أيام «فيفا» الدولية لشهر مارس، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

واكتفى لاعبو المنتخب الوطني بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي بمقر إقامة بعثة الأخضر في جدة.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم السبت، إلى جمهورية صربيا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا وديًا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب TSC.

وسيُجري الأخضر عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة في المركز الرياضي لنادي بارتيزان.

رينارد يستدعي العويس

وفي السياق نفسه، استدعى رينارد حارس مرمى نادي العلا محمد العويس للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام في جدة، قبل التوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد.

كما دعم الجهاز الفني صفوف الأخضر بعدد من لاعبي المنتخب الوطني (B)، حيث تم استدعاء كل من: نواف بوشل، وخليفة الدوسري، ومحمد محزري، ومحمد المجحد، وعبدالعزيز العليوة.

في المقابل، تقرر تحويل الثنائي مراد الهوساوي، وتركي العمار إلى معسكر المنتخب B.

استبعاد لاجامي وكادش

شهدت القائمة استبعاد اللاعب متعب الحربي بعد تقرير الجهاز الطبي الذي أكد عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

كما قرر رينارد استبعاد كل من علي لاجامي وحسن كادش، وذلك لأسباب فنية، في إطار إعادة ضبط التشكيلة قبل المرحلة المقبلة.

ودية مرتقبة أمام صربيا

تغادر بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم السبت إلى بلجراد، لاستكمال المعسكر الإعدادي، والذي يتخلله مواجهة ودية قوية أمام منتخب صربيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

قائمة الأخضر النهائية (27 لاعبًا)

ضمت قائمة المنتخب الأسماء التالية:

نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.