ولي العهد يبحث مع زيلينسكي التصعيد بالشرق الأوسط ومستجدات الأزمة الأوكرانية

البلاد (جدة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركة.

فيما حضر من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السيد رستم أوميروف، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة السيد سيرغي كيسليتسيا، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندريه هناتوف، وسفير أوكرانيا لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو، ونائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السيد دافيد ألويان