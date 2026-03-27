وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية

صحيفة البلاد      9 / شوال / 1447 هـ      27 مارس 2026

البلاد (جدة)

وقَّعت وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية، في جدة، مذكرة ترتيبات مرتبطة بالمشتريات الدفاعية.

ووقَّع الاتفاقيةَ من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب وزارة الدفاع الأوكرانية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندي هناتوف.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

