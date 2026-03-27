تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 

تقام اليوم الجمعة 27 مارس 2026، العديد من المباريات الودية في إطار التحضير لكأس العالم 2026؛ حيث يلتقي المنتخب السعودي بنظيره المصري في قمة عربية كبيرة، على ملعب الإنماء في مدينة جدة، فيما تواجه الجزائر منتخب غواتيمالا في إيطاليا، وتلتقي الأردن مع كوستاريكا، ويلعب المغرب ضد الإكوادور.

مباريات دولية ودية

الأردن – كوستاريكا (20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر)

النمسا – غانا (20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر)

السعودية – مصر (20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر)

الجزائر – غواتيمالا (22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر)

هولندا – النرويج (22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر)

سويسرا – ألمانيا (22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر)

إنجلترا – أوروغواي (22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر)

إسبانيا – صربيا (23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر)

المغرب – الإكوادور (23:15 بتوقيت السعودية، 22:15 بتوقيت مصر)