رونالدو يتدخل لإنهاء صفقة انتقال بيرناردو سيلفا إلى النصر

كشفت تقارير، أن نجم مانشستر سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا بات مُدرجًا على قائمة أهداف نادي غلطة سراي التركي للموسم المقبل، وذلك في إطار مساعي العملاق التركي لتدعيم صفوفه بأسماء عالمية من الطراز الرفيع.
وكان الصحفي التركي كوتلو أكبينار نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن صفقة الأحلام التركية تواجه تحديًا كبيرًا، إذ يضغط كريستيانو رونالدو على إدارة النصر لضم بيرناردو سيلفا إلى صفوف الفريق.
ويأتي هذا التحرك النصراوي بدعم مباشر من قائد الفريق رونالدو، الذي تربطه علاقة قوية بمواطنه سيلفا من خلال المنتخب البرتغالي، وهو ما قد يلعب دورًا حاسمًا في إقناعه بالانضمام إلى دوري روشن السعودي.
الجدير بالذكر أن سيلفا كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي والقادسية، لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح.
