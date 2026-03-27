توغّل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوب سوريا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة “جباتا الخشب” بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، جنوب سوريا.
وذكرت مصادر محلية سورية، أن قوات الاحتلال نفّذت مداهمة لأحد منازل الأهالي وقامت بتفتيشه قبل أن تنسحب من المنطقة.
يأتي ذلك بعد توغّل آخر قامت به قوة إسرائيلية مؤلّفة من 3 آليات عسكرية أمس الخميس باتجاه محيط مدينة السلام في الريف الشمالي للمحافظة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغّلات متكررة وعمليات مداهمة في الجنوب السوري، في وقت تؤكد فيه سوريا رفضها لهذه الانتهاكات ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م