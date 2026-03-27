بوليفيا تفوز على سورينام وتواجه العراق في نهائي الملحق العالمي

البلاد (جدة)
فاز منتخب بوليفيا اليوم على منتخب سورينام بنتيجة (2 – 1) ليتأهل للدور النهائي في المسار الثاني من الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
بهذا الفوز يواجه منتخب بوليفيا في الدور النهائي منتخب العراق، الثلاثاء القادم من أجل اقتناص بطاقة الصعود لكأس العالم.
يذكر أن المنتخب المتأهل من منتخبي العراق وبوليفيا لكأس العالم، سوف يكون في المجموعة التاسعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.03:52 ت مـ
