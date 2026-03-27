المنتخب الوطني يخسر أمام شقيقه المصري برباعية وديًا

البلاد (جدة)

خسر المنتخب الوطني أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء بجدة مساء اليوم، ضمن تحضيرات المنتخبين؛ لخوض غمار مونديال 2026.

اففتح المنتخب المصري التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4،عبر اللاعب إسلام عيسى، بعدما حصل على تمريرة سحرية من أحمد سيد زيزو ليمر بعدها من الحارس نواف العقيدي ويسكن الكرة في الشباك.

وأضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها تريزيجيه برأسه داخل الشباك.

أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 44، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة من أعلى الحارس نواف العقيدي لتستقر داخل المرمى.

واختتم عمر مرموش بالهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس نواف العقيدي من التصدي لها لتستقر داخل مرماه.

ويستعد المنتخبان لخوض لقاءين مهمين يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث سيلاقي المنتخب السعودي نظيره الصربي في بلجراد، بينما سيواجه المنتخب المصري الماتادور الإسباني في مدينة برشلونة.