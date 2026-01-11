الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري

البلاد (جدة)

شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مساء الخميس، الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي، قبل المواجهة الودية أمام نظيره المصري، ضمن معسكره التحضيري لكأس العالم 2026.

واختتم المنتخب الوطني الأول مساء الخميس تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

ويستضيف المنتخب الوطني السعودي نظيره المصري، في مواجهة ودية مرتقبة، ضمن برنامج التوقف الدولي لشهر مارس 2026، في اختبار مهم لكلا المنتخبين قبل خوض تحديات كأس العالم المقبلة 2026.

وتُقام المباراة مساء الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، و7:30 مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه القمة العربية.

ويدخل “الأخضر” اللقاء بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يسعى لاستغلال المواجهة في تقييم جاهزية لاعبيه وتجربة عدد من الحلول الفنية، خاصة بعد دخوله معسكرًا في جدة شهد اختيار 25 لاعبًا، قبل استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي بداعي الإصابة، مع عودة القائد السابق سلمان الفرج إلى القائمة.