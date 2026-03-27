الأخضر والفراعنة.. قمة عربية بـ” نكهة عالمية”

يستضيف الأخضر السعودي نظيره المنتخب المصري(الفراعنة)، في مواجهة دولية ودية مرتقبة، ضمن برنامج التوقف الدولي لشهر مارس 2026، في اختبار مهم لكلا المنتخبين قبل خوض غمار منافسات مونديال 2026.

تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه القمة العربية.

يدخل “الأخضر” اللقاء بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يسعى لاستغلال المواجهة في تقييم جاهزية لاعبيه وتجربة عدد من الحلول الفنية، خاصة بعد دخوله معسكرًا في جدة شهد اختيار 25 لاعبًا، قبل استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي؛ بداعي الإصابة، مع عودة القائد السابق سلمان الفرج إلى القائمة.

في المقابل، يخوض المنتخب المصري اللقاء تحت قيادة مدربه حسام حسن، الذي يهدف بدوره إلى الوقوف على مستوى عناصره قبل الاستحقاقات الرسمية، حيث دخل “الفراعنة” معسكرًا في مركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة بمشاركة 25 لاعبًا، بينهم خمسة محترفين؛ يتقدمهم هيثم حسن، الذي يسجل ظهوره الأول.

ويغيب عن صفوف المنتخب المصري قائده وهدافه محمد صلاح، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع ناديه ليفربول، والتي أبعدته أيضًا عن المباريات الأخيرة، ليغيب عن مواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين.

تحمل هذه المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين؛ إذ تمثل فرصة لتعزيز الانسجام الفني واختبار الجاهزية قبل انطلاق مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما تعيد إلى الأذهان آخر مواجهة جمعت المنتخبين، والتي كانت في دور المجموعات من كأس العالم 2018 بروسيا، حين نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 2-1؛ بفضل هدف سالم الدوسري القاتل في الدقائق الأخيرة.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

فيما يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، ما يزيد من أهمية التحضيرات في هذه المرحلة الحاسمة.