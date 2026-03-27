إيطاليا تواجه البوسنة في نهائي ملحق كأس العالم 2026

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “نيو بالانس أرينا” بمدينة برجامو.
افتتح ساندرو تونالي التسجيل لصالح إيطاليا في الدقيقة 56، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، قبل أن يضيف مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة مميزة من تونالي، ليسدد الكرة التي ارتطمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك.
وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا من جانب الفريقين، قبل أن يفرض المنتخب الإيطالي سيطرته خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ليحسم اللقاء لصالحه بهدفين نظيفين.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب إيطاليا في النهائي منتخب البوسنة، يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، لحجز بطاقة التأهل للمونديال.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م