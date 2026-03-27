أبها يعزز صدارته لدوري يلو بـ “مؤجلة” الجبيل

عزز أبها صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الجبيل بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

افتتح النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب أجي ديمبلي في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف هداف الفريق سيلا سو النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 70.

وبنهاية كافة المؤجلات، عزز أبها من صدارته لجدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن الدرعية أقرب ملاحقيه الذي يحل في الوصافة برصيد 56 نقطة، بينما يأتي العلا ثالثًا برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الفيصلي رابعًا برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن الجبلين الذي يحل خامسًا، بينما يحل العروبة في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة السابعة والعشرون من دوري يلو يوم 2 إبريل المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي الجندل مع جدة، والفيصلي مع الجبيل، والزلفي مع الأنوار، والبكيرية مع أبها، والعربي مع الدرعية، والوحدة مع الرائد، والباطن مع العروبة، والعلا مع العدالة، علمًا بأن الجولة ستشهد ديربي حائل بين الجبلين مع الطائي.

ويأتي أبها كأكثر أندية دوري يلو فوزًا حتى الآن بـ 19 انتصارًا يليه الدرعية “17 انتصارًا”، كما لا يزال أبها هو الأقل خسارة بهزيمتين فقط يليه الفيصلي “3 هزائم”.

تهديفيًا، يأتي الدرعية كأقوى هجوم في المسابقة بـ 62 هدفًا يليه الفيصلي “56 هدفًا” ثم العلا “55 هدفًا”، لكن أبها هو الأقوى دفاعًا بـ 23 هدفًا فقط استقبلتها شباكه يليه العلا “25 هدفًا”.

ويتصدر لاعب الدرعية جايتان لابورد لائحة الهدّافين بـ 24 هدفًا وسط ملاحقة من لاعب أبها سيلا سو والذي رفع عداد أهدافه إلى 23 هدفًا بينما يأتي نوانكو سيمون “سيمي” لاعب العروبة ثالثًا بـ 20 هدفًا.