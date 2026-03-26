الإقتصاد

24 مليار ريال صفقات عقارية

صحيفة البلاد      8 / شوال / 1447 هـ      26 مارس 2026

البلاد (الرياض)

سجلت الصفقات العقارية في السوق السعودية خلال شهر فبراير 18.3 ألف صفقة، وبلغت قيمة الصفقات السكنية 14.7 مليار ريال، والصفقات غير السكنية 9.4 مليار ريال.
ووفق المؤشرات، شهد السوق الإيجاري نموًا خلال الشهر؛ حيث صعدت قيمة صفقات الإيجار السكنية إلى 7 مليارات ريال، وعدد العقود 266.3 ألف عقد، والصفقات غير السكنية 5.8 مليار ريال شملت 65.6 ألف عقد.
وتصدرت منطقة الرياض باستقطاب 42% من إجمالي قيم الصفقات الإيجارية بنحو 5.4 مليار ريال، ومكة المكرمة ثانيا بقيمة 3.3 مليار ريال، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1.78 مليار ريال.

صحيفة البلاد

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

