24 مليار ريال صفقات عقارية

سجلت الصفقات العقارية في السوق السعودية خلال شهر فبراير 18.3 ألف صفقة، وبلغت قيمة الصفقات السكنية 14.7 مليار ريال، والصفقات غير السكنية 9.4 مليار ريال.

ووفق المؤشرات، شهد السوق الإيجاري نموًا خلال الشهر؛ حيث صعدت قيمة صفقات الإيجار السكنية إلى 7 مليارات ريال، وعدد العقود 266.3 ألف عقد، والصفقات غير السكنية 5.8 مليار ريال شملت 65.6 ألف عقد.

وتصدرت منطقة الرياض باستقطاب 42% من إجمالي قيم الصفقات الإيجارية بنحو 5.4 مليار ريال، ومكة المكرمة ثانيا بقيمة 3.3 مليار ريال، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1.78 مليار ريال.